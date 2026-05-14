Rapport pour l'Union des municipalités du Québec

À l'occasion de sa chronique politique, Jonathan Trudeau revient sur le cri d'alarme lancé par Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau concernant l'état critique des infrastructures municipales.
Dans un rapport présenté devant l'Union des municipalités du Québec (UMQ), l'ex-ministre libérale et l'ex-ministre péquiste n'ont pas mâché leurs mots, qualifiant les administrations locales de «gouvernements de quêteux» en raison de leur dépendance aux programmes de subventions ponctuels.
Le constat est frappant: le déficit d'entretien des infrastructures pourrait presque doubler au cours de la prochaine décennie, passant de 52 milliards à 94 milliards de dollars d'ici 2036.
Pour freiner cette dégradation, les auteurs du rapport proposent une solution musclée: la création d'un fonds provincial de 15 milliards de dollars, jumelée à une obligation pour les villes d'augmenter leurs propres taxes foncières pour aller chercher un 15 milliards supplémentaire.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
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