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Rapport pour l'Union des municipalités du Québec

Les villes québécoises qualifiées de «quêteuses» par deux anciens ministres

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 mai 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Les villes québécoises qualifiées de «quêteuses» par deux anciens ministres
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique politique, Jonathan Trudeau revient sur le cri d'alarme lancé par Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau concernant l'état critique des infrastructures municipales.

Dans un rapport présenté devant l'Union des municipalités du Québec (UMQ), l'ex-ministre libérale et l'ex-ministre péquiste n'ont pas mâché leurs mots, qualifiant les administrations locales de «gouvernements de quêteux» en raison de leur dépendance aux programmes de subventions ponctuels.

Le constat est frappant: le déficit d'entretien des infrastructures pourrait presque doubler au cours de la prochaine décennie, passant de 52 milliards à 94 milliards de dollars d'ici 2036.

Pour freiner cette dégradation, les auteurs du rapport proposent une solution musclée: la création d'un fonds provincial de 15 milliards de dollars, jumelée à une obligation pour les villes d'augmenter leurs propres taxes foncières pour aller chercher un 15 milliards supplémentaire.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Le dépôt d'une version québécoise de la «Loi de Claire» a provoqué une ovation unanime et historique à l'Assemblée nationale;
  • Le PQ recrute l'ex-maire de Sherbrooke Bernard Sévigny, alors que le PLQ recrute l'animateur Michel Langevin;
  • La «napkin» de François-Philippe Champagne;
  • L'engouement est immense pour la diffusion du match du CH sur écran géant au Centre Vidéotron.

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