Départ du Téléjournal

La cheffe d'antenne de Radio-Canada, Céline Galipeau, quittera l'animation du Téléjournal après avoir passé 18 ans à la barre de ce bulletin de nouvelle.

Ce n'est toutefois pas l'heure de la retraite pour la journaliste, elle qui animera une nouvelle émission sur l'actualité internationale, un axe qu'elle apprécie particulièrement: «Je vais pouvoir me consacrer pendant 1 h à décortiquer un sujet. C'est du luxe, je trouve, à l'époque dans laquelle on vit.»

Écoutez Céline Galipeau discuter de ces prochains défis, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.