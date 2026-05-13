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Départ du Téléjournal

«Prendre un peu de recul et de réfléchir un peu plus» -Céline Galipeau

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mai 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Prendre un peu de recul et de réfléchir un peu plus» -Céline Galipeau
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La cheffe d'antenne de Radio-Canada, Céline Galipeau, quittera l'animation du Téléjournal après avoir passé 18 ans à la barre de ce bulletin de nouvelle.

Ce n'est toutefois pas l'heure de la retraite pour la journaliste, elle qui animera une nouvelle émission sur l'actualité internationale, un axe qu'elle apprécie particulièrement: «Je vais pouvoir me consacrer pendant 1 h à décortiquer un sujet. C'est du luxe, je trouve, à l'époque dans laquelle on vit.»

Écoutez Céline Galipeau discuter de ces prochains défis, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«C'était surtout l'envie de prendre un peu de recul et de réfléchir un peu plus. Je trouve que les bulletins, maintenant, ça va trop vite pour moi. J'ai comme j'ai pas le temps de réfléchir suffisamment. Puis avec tous ces conflits qui nous arrivent, que ce soit la guerre en Ukraine, à Gaza, en Iran, parfois j'ai envie d'expliquer les choses, de revenir un peu à la base, puis c'est difficile de le faire dans le contexte d'un bulletin de nouvelles. Je me disais que peut être que c'était le temps pour moi de prendre un peu de recul.»

Céline Galipeau

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