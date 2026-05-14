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Hockey à Québec

Le Centre Vidéotron aux couleurs des Canadiens: Biz salue l'initiative

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 mai 2026 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Le Centre Vidéotron aux couleurs des Canadiens: Biz salue l'initiative
Sébastien Fréchette (Biz) / Cogeco Média

Alors que le Centre Vidéotron ouvre ses portes ce soir pour diffuser le match du Canadien sur écran géant, certains nostalgiques des Nordiques crient au sacrilège.

Pourtant, pour Biz, ancien de Québec et membre de Loco Locass, l'idée est excellente.

Selon lui, la ferveur pour le hockey dépasse les vieilles rivalités, surtout depuis que les Nordiques ont quitté la Vieille Capitale en 1995.

Avec plus de 12 000 billets déjà vendus à Québec, Biz estime que le public est prêt à célébrer, peu importe l'allégeance passée.

Écoutez Biz, auteur, membre du groupe Loco Locass, collaborateur au 98.5 FM et grand fan de hockey, en discuter avec Patrick Lagacé, jeudi matin.

«Il n’y a pas plus fervent croyant qu’un récent converti. J'ai vu des chandails du Canadien sur la rue Cartier, les gens de Québec aiment le hockey avant tout.»

Biz

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