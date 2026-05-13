Ouverture de 200 restaurants au Québec

La bannière Dunkin s’apprête à tenter une percée majeure au Québec avec l'ambition d'ouvrir 200 établissements dans la province.

La chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier nous présente Peter Mammas, le président de Foodtastic, l'homme derrière ce projet colossal qui compte s'attaquer de front à la domination de Tim Hortons.

Alors que Tim Hortons est critiqué par certains pour son menu jugé trop éparpillé, Dunkin mise sur une image modernisée, colorée et axée sur les boissons froides pour séduire une nouvelle génération.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin.