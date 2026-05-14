Nouvelle arme des «justiciers» du Web

Frédéric Labelle explore une nouvelle frontière technologique et éthique: l'usage de l'intelligence artificielle pour traquer les prédateurs.

Inspirés par le mouvement des «Pedo Busters», des internautes utilisent désormais des avatars de jeunes filles animés en temps réel.

Grâce à des logiciels de modification vocale, ils parviennent à tromper des suspects lors d'appels vidéo.

Toutefois, la prudence est de mise: ces «justiciers» du Web risquent eux-mêmes des accusations de production de pornographie juvénile...

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi à Lagacé le matin.