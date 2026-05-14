Le ministre de la Sécurité intérieure du Québec, Ian Lafrenière, a déposé mercredi à l'Assemblée nationale le projet de loi Gabie-Renaud.

Inspirée de la Clair’s Law au Royaume-Uni, cette législation permettra à toute personne craignant pour sa sécurité d'obtenir des informations sur le passé judiciaire de son partenaire en matière de violence conjugale.

Écoutez Rachel Renaud, sœur de Gabie, et le ministre Ian Lafrenière aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Rachel Renaud, dont la sœur a été tuée par un homme au lourd passé criminel, cette loi représente une avancée majeure, bien qu'elle ne soit pas une solution miracle.

Elle souligne l'importance d'offrir cet outil aux femmes en début de relation pour s'assurer d'être avec une personne sécuritaire.