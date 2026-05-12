Géopolitique mondiale

Axel Monnier, correspondant à Washington, dresse le portrait d'une administration Trump en difficulté, marquée par une impasse totale avec l'Iran et un cessez-le-feu moribond.

L'inflation domestique de 3,8 % et le coût exorbitant de la guerre (28 milliards de dollars) pèsent lourdement sur le portefeuille des Américains et sur la popularité du président.

Alors que le Pentagone réclame un budget record pour 2027, Trump se tourne vers la Chine pour des négociations commerciales cruciales, dans un contexte de transformation profonde de la géopolitique énergétique mondiale.

Écoutez Axel Monnier, journaliste indépendant à Washington, brosser le portrait de la situation, mardi à La commission.