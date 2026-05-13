L'annulation de la série «Alertes: Lily-Rose»

Le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, revient sur la décision de «tirer la plogue» sur la série Alertes: Lily-Rose.

Face à la chute des revenus publicitaires et aux coûts de production exorbitants, il appelle à une révision complète du modèle télévisuel.

S'il refuse de blâmer uniquement le syndicat des techniciens, il insiste sur la nécessité de concessions globales pour assurer la pérennité de l'industrie.

Pertes historiques de TVA Sports, concurrence déloyale des géants du web: PKP presse Ottawa d'agir avant que l'écosystème culturel québécois ne s'effondre.

Écoutez les explications du PDG de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau, mercredi au micro de Patrick Lagacé.