L'industrie télévisuelle québécoise en difficultés

TVA et son PDG, Pierre-Karl Péladeau, lancent un cri du coeur pour freiner l'affaiblissement de l'industrie télévisuelle québécoise.

Même s'il écarte l'idée de fermer TVA, il souhaite que toutes les mesures soient prises pour en assurer le bon fonctionnement.

Il propose, par exemple, des allègements réglementaires et fiscaux pour l'industrie de la télé, de cesser de payer des frais au CRTC et que Radio-Canada mette fin à la publicité à la télévision, chose qu'il réclame depuis plusieurs années maintenant.

Écoutez le reportage à ce sujet du journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, au micro de l'animateur Philippe Cantin.