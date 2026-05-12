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Le chef du PQ en a-t-il trop dit sur le sujet?

Paul St-Pierre Plamondon craint que le gouvernement fédéral espionne le PQ

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 12 mai 2026 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Paul St-Pierre Plamondon craint que le gouvernement fédéral espionne le PQ
Le fédéral espionne-t-il le PQ? / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, estime qu'il existe une possibilité que son parti soit espionné par le gouvernement fédéral, sans avoir de preuve tangible pour le prouver, d'après un article de La Presse.

La GRC serait-elle impliquée? Comment Ottawa va-t-il réagir face à cette nouvelle? PSPP en a-t-il trop dit sur le sujet?

Écoutez cette discussion entre les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mardi.

«Moi, je pense que le Canada a quasiment une responsabilité de l'espionner. Ils veulent savoir s'il a pris des contacts avec, par exemple, des partis d'opposition ou des partis élus en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine.»

Luc Ferrandez

«[PSPP] dit que sa formation n'a pas les moyens de vérifier. Il détient de l'info qui n'est pas destinée au public. Tu vois? Mais là tu comprends qu'à partir du moment où il le dit, là, il va se faire questionner sans cesse.»

Nathalie Normandeau

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