Le chef du PQ en a-t-il trop dit sur le sujet?

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, estime qu'il existe une possibilité que son parti soit espionné par le gouvernement fédéral, sans avoir de preuve tangible pour le prouver, d'après un article de La Presse.

La GRC serait-elle impliquée? Comment Ottawa va-t-il réagir face à cette nouvelle? PSPP en a-t-il trop dit sur le sujet?

Écoutez cette discussion entre les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mardi.