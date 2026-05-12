L'ouverture de La commission

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ouvrent La commission en plongeant dans l'effervescence entourant le match des Canadiens contre les Sabres de Buffalo.

Le débat bifurque ensuite sur l'essoufflement du boycott des produits américains au Québec, où le prix attractif des denrées, comme les fraises à un dollar, finit par l'emporter sur les convictions politiques.

Enfin, les commissaires discutent du retour annoncé de Dunkin' Donuts au Canada...

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, mardi à La commission.