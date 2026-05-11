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Politique provinciale

Les propositions du PLQ: une «playlist de Fêtes dans les centres d’achat»?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 11 mai 2026 13:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les propositions du PLQ: une «playlist de Fêtes dans les centres d’achat»?
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, a présenté de nouveaux candidats en vue de la prochaine campagne électorale, incluant des figures telles que l’ex-recteur de l'Université de Sherbrooke Pierre Cossette et des dirigeants de fondations et de chambres de commerce. 

Cette annonce survient alors que Milliard appelle également à la démission de la députée indépendante de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, blâmée par la commissaire à l’éthique en lien avec la course à la chefferie de Pablo Rodriguez.

Après un passage difficile, notamment en raison de ses tergiversations sur l'utilisation de la clause dérogatoire pour protéger la Loi 96 sur le français, les libéraux sont-ils de retour en force?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analyser ces récents développements chez les libéraux, lundi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau.

Malgré cet enthousiasme, Luc Ferrandez émet des réserves, comparant les propositions libérales à une «playlist de fêtes dans les centres d’achat» où les mêmes thèmes reviennent sans cesse.

Il critique notamment les positions de Pierre Cossette sur les étudiants étrangers, rappelant que les décisions gouvernementales récentes sur l'immigration et la langue répondaient à des inquiétudes populaires réelles, notamment concernant le logement et les coûts pour l'État.

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