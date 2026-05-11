La natalité au Québec: entre déclin démographique et défis d'intégration

Le débat sur l'avenir du Québec a mis en lumière une réalité concernant l'équilibre entre la natalité chez les Québécois francophones et le recours à l'immigration.

Les commissaires Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau ont souligné que la politique actuelle de la CAQ semble se heurter à un mur: d'un côté, le désir de maintenir le poids démographique du Québec, et de l'autre, une incapacité à stimuler la natalité de façon significative.

Écoutez la discussion sur les défis démographiques du Québec avec Étienne-Alexandre Beauregard, auteur et chercheur à l’Institut Cardus, lundi à La commission.

Luc Ferrandez a rappelé que l'opinion populaire est de plus en plus préoccupée par l'impact de l'immigration sur les services sociaux et le logement, particulièrement à Montréal. Il soutient que le gouvernement doit cesser de voir l'immigration comme l'unique solution au déclin démographique, car cela crée des tensions sociopolitiques et linguistiques importantes si l'intégration ne suit pas le rythme des arrivées.