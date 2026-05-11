L'édito de Luc Ferrandez

Inspiré par un article de Cathal Kelly du Globe and Mail, Luc Ferrandez analyse le phénomène croissant où les Canadiens de Montréal deviennent un symbole de ralliement pour tout le Canada pendant les séries.

Ce sentiment aurait pris de l'ampleur l'an dernier lors de la Confrontation des 4 nations, où la foule montréalaise avait réagi avec ferveur aux déclarations de Donald Trump sur les tarifs douaniers.

Aujourd'hui, en tant que dernière équipe canadienne en lice dans les séries, le Tricolore semble stimuler un sentiment d'unité nationale, même si Luc Ferrandez admet avec humour qu'il lui en faudrait beaucoup pour se sentir lui-même canadien.

Écoutez les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, discuter de ce ralliement pancanadien derrière le CH, lundi après-midi.

Luc Ferrandez souligne que, contrairement aux Maple Leafs de Toronto, souvent perçus comme l'équipe du Canada, le CH possède une base de partisans immense qui s'étend bien au-delà des frontières du Québec.

Cette ferveur est d'autant plus remarquable que l'identité historique du club est profondément francophone et québécoise.