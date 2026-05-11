Avons-nous besoin de compteurs d'eau?

Mathieu Laneuville réagit à une étude de l'Université de Sherbrooke, soulignant le déficit de 20 milliards de dollars dans les infrastructures d'eau.

Il révèle que les Québécois consomment deux fois plus d'eau que les Européens, ce qui équivaut à plus de 200 litres par personne par jour.

Réseau Environnement préconise d’abord de compléter l’installation de compteurs d’eau dans le secteur non résidentiel, puis d’imposer une tarification dans les municipalités confrontées à une crise de capacité.

Pour favoriser l'acceptabilité sociale, il suggère de s'inspirer de Calgary en offrant le compteur sur une base volontaire avec une augmentation de tarif prévisible sur dix ans.

Écoutez Mathieu Laneuville, PDG du Réseau Environnement, membre du Groupe tactique sur les infrastructures en eau liées au logement, lundi à La commission.