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Risque de pénurie mondiale

Le dilemme de Trump: les profits pétroliers ou l'inflation économique nationale?

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Entendu dans

La commission

le 11 mai 2026 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le dilemme de Trump: les profits pétroliers ou l'inflation économique nationale?
Donald Trump a rejeté l’offre de l’Iran concernant le détroit d’Ormuz, contribuant à la hausse du prix du pétrole au-dessus de 100 $. / AP/Altaf Qadri

Dans un contexte où le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 100 $, l'expert en énergie Yvan Cliche explique que si les pétrolières américaines profitent de la situation en gagnant des parts de marché, l'économie globale des États-Unis en souffre. 

La hausse des prix du diesel et de l'essence crée une pression inflationniste qui nuit aux consommateurs et politiquement au camp républicain.

Le conflit, qui dure depuis plus de 70 jours dans le détroit d'Ormuz, fait craindre une pénurie mondiale réelle d'ici juin, menaçant même la garantie des vols de retour pour les voyageurs à la fin de l'été.

Écoutez l'analyse d'Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, lundi midi à La commission

«Les producteurs américains sont les grands gagnants de la situation actuelle. Ils peuvent produire un peu plus et également, ils gagnent des parts de marché sur le marché mondial.»

Yvan Cliche

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