Le PQ veut renforcer le système de justice

Le Parti québécois a souligné son intention d’agir pour renforcer le système de justice s’il est porté au pouvoir lors de la prochaine élection.
Écoutez Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, se pencher sur le sujet lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Des peines à domicile pour des agressions sexuelles, je trouve que ça donne l’impression qu’on ne prend pas ces crimes au sérieux. Par ailleurs, ce qu’on peut faire en amont pour prévenir la criminalité — outre la prévention assurée par les groupes communautaires, la police ou encore l’éducation, qui constitue généralement un levier contre la criminalité —, c’est miser sur la dissuasion. Les conséquences sont-elles suffisantes pour assurer un effet dissuasif? C’est une vraie question.»
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