Le président des États-Unis, Donald Trump, a refusé la contre-proposition de l’Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient suite à des négociations entre les deux pays.
Le dirigeant américain a également souligné que le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dernier était sur «respirateur artificiel».
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«La pression se fait sentir sur le président américain, qui cherche une porte de sortie. Et là, dans la liste des demandes de l’Iran, même si certains éléments sont retirés, même s’il y a eu des décès et de la destruction — et que c’est terrible —, d’un point de vue très terre à terre, il sera peut-être même mieux positionné, si c’est le cas, qu’avant la guerre sur la scène internationale. C’est assez incroyable.»