Le président des États-Unis, Donald Trump, a refusé la contre-proposition de l’Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient suite à des négociations entre les deux pays.

Le dirigeant américain a également souligné que le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dernier était sur «respirateur artificiel».

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.