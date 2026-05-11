Canadiens-Sabres

Le but inscrit par Zachary Bolduc, dimanche, contre les Sabres, était bien plus qu'un but gagnant.
Écoutez Meeker Guerrier parler de ce but entièrement québécois inscrit par les Canadiens dimanche soir contre les Sabres, une première depuis16 ans.
Autres sujets abordés:
- Un but gagnant marquant pour Zachary Bolduc;
- Un premier but avec trois joueurs québécois, une première en séries pour les Canadiens depuis 2010;
- L’importance de la représentation francophone et québécoise dans l’équipe;
- Le précédent but similaire a été inscrit en 2010 par Maxim Lapierre, Marc-André Bergeron et Mathieu Darche.
- La rivalité s'intensifie avec les Sabres;
- Le Rocket de Laval est éliminé par les Marlies de Toronto.