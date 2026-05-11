L'unité défensive des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont déjà à l'esprit le quatrième match de la série contre les Sabres de Buffalo, qui aura lieu, mardi soir, au Centre Bell.

Mais ils n'ont pas boudé leur plaisir lors de l'entraînement du lundi, à Brossard.

Écoutez Martin McGuire faire le résumé de la journée des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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