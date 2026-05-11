Les Canadiens de Montréal ont déjà à l'esprit le quatrième match de la série contre les Sabres de Buffalo, qui aura lieu, mardi soir, au Centre Bell.
Mais ils n'ont pas boudé leur plaisir lors de l'entraînement du lundi, à Brossard.
Écoutez Martin McGuire faire le résumé de la journée des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une douzaine de joueurs des Canadiens se sont entraînés;
- Lindy Ruff n'a pas confirmé qui sera son gardien, mardi;
- Martin St-Louis confirme que Lane Hutson est un perfectionniste;
- Les Canadiens ont rappelé quelques joueurs du Rocket de Laval, éliminé par les Marlies;
- Certains journalistes de l'extérieur font connaissance avec l'ambiance survoltée du Centre Bell;
- Joe Veleno et Alexandre Carrier commentent le but tout québécois inscrit par Zachary Bolduc, le premier du genre en séries pour le Tricolore depuis 2010;
- Veleno commente la dynamique de son trio avec Bolduc et Kirby Dach;
- Alexandre Carrier et Kaiden Guhle parlent de l'unité défensive des Canadiens;
- Guhle commente l'attitude de Jakub Dobes.