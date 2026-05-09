Bourde de Charles Milliard sur le français

Le chef du Parti libéral Charles Milliard s’est mis dans le pétrin cette semaine en évoquant l’existence de deux langues officielles au Québec.

Ces propos, qu’il a tenté de rattraper par la suite, lui ont valu de nombreuses critiques, notamment de la part de l’opposition.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour discuter de la performance du politicien qu’il qualifie de très mauvaise, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.