Bourde de Charles Milliard sur le français

Le chef du Parti libéral Charles Milliard s’est mis dans le pétrin cette semaine en évoquant l’existence de deux langues officielles au Québec.
Ces propos, qu’il a tenté de rattraper par la suite, lui ont valu de nombreuses critiques, notamment de la part de l’opposition.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour discuter de la performance du politicien qu’il qualifie de très mauvaise, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je dirais que ça a été une semaine désastreuse. Je lui donnerais une note de quatre. Il a confirmé l’opinion que beaucoup de gens ont, selon laquelle le Parti libéral, c’est le parti des Anglais. Il me semble qu’il est trop dans le Canada et pas assez dans le Québec. Il y a une majorité francophone au Québec à laquelle il doit se rattacher s’il veut aspirer à être premier ministre.»