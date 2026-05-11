Dimitri Soudas dénonce le «cynisme populaire» alimenté par les dépenses de Financement agricole Canada, qui a déboursé près de 45 000 $ pour assurer la protection rapprochée de sa PDG lors de voyages au Canada et à l'étranger.

Il fustige une culture fédérale déconnectée, où les privilèges deviennent la norme malgré les difficultés financières des contribuables.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin.