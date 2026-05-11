Dimitri Soudas dénonce le «cynisme populaire» alimenté par les dépenses de Financement agricole Canada, qui a déboursé près de 45 000 $ pour assurer la protection rapprochée de sa PDG lors de voyages au Canada et à l'étranger.
Il fustige une culture fédérale déconnectée, où les privilèges deviennent la norme malgré les difficultés financières des contribuables.
Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin.
«Je pense que, depuis quelques années, une partie de cet appareil fédéral, honnêtement, semble vivre dans une bulle complètement déconnectée du quotidien des citoyens.»
Autre sujet abordé:
- La rupture entre Steven Guilbeault et le premier ministre Mark Carney: le député libéral cherche-t-il l'expulsion en accusant son chef d'être «pire que Stephen Harper», suite à l'abandon de la taxe carbone et aux nouvelles politiques pro-pipelines?