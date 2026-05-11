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Dépenses de Financement agricole Canada

«L'appareil fédéral semble vivre dans une bulle déconnectée» -Dimitri Soudas

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mai 2026 08:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«L'appareil fédéral semble vivre dans une bulle déconnectée» -Dimitri Soudas
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dimitri Soudas dénonce le «cynisme populaire» alimenté par les dépenses de Financement agricole Canada, qui a déboursé près de 45 000 $ pour assurer la protection rapprochée de sa PDG lors de voyages au Canada et à l'étranger.

Il fustige une culture fédérale déconnectée, où les privilèges deviennent la norme malgré les difficultés financières des contribuables.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin

«Je pense que, depuis quelques années, une partie de cet appareil fédéral, honnêtement, semble vivre dans une bulle complètement déconnectée du quotidien des citoyens.»

Dimitri Soudas

Autre sujet abordé:

  • La rupture entre Steven Guilbeault et le premier ministre Mark Carney: le député libéral cherche-t-il l'expulsion en accusant son chef d'être «pire que Stephen Harper», suite à l'abandon de la taxe carbone et aux nouvelles politiques pro-pipelines?

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