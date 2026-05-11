Spectacle au MTELUS

Les Trois Accords ont enflammé le MTELUS dans le cadre de leur huitième tournée, souligne la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix, qui y était.

Le groupe y a présenté des classiques tels que «Hawaïenne, «Ouvre tes yeux Simon!», «Corinne», tout comme ses nouvelles chansons comme «Toujours les vacances».

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix à ce sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.