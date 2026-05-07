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Les libéraux désormais majoritaires

Comment le Parti conservateur du Canada peut-il se positionner?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 mai 2026 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Comment le Parti conservateur du Canada peut-il se positionner?
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Minoritaire lors de l'élection fédérale il y a un an, le Parti libéral de Mark Carney est devenu majoritaire depuis lors à coups de transfuges et d'élections partielles.

Comment le Parti conservateur du Canada peut-il se positionner?

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Dimitri Soudas discute des réformes proposées par un député conservateur concernant l’assurance emploi, incluant la flexibilité du congé parental, la formation pendant le congé et l’exemption pour prestations de soins, inspirées du modèle québécois.

Aussi au menu, la toute récente décision d’un panel fédéral américain jugeant illégaux les tarifs de Donald Trump confirme la position canadienne sur le libre-échange.

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