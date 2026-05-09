15 autres femmes l'accusent d'agressions sexuelles

Quinze nouvelles femmes accusent le chanteur français Patrick Bruel de violences sexuelles, selon le journal Mediapart.

Cela porte à une trentaine le nombre de dénonciations alléguant des faits similaires en seulement quelques mois.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger, présentement à Paris, discuter samedi avec l’animateur Denis Lévesque du chanteur, qui fait l’objet de trois enquêtes judiciaires pour des accusations des tentatives de viol et d'agressions sexuelles.