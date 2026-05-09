15 autres femmes l'accusent d'agressions sexuelles

Quinze nouvelles femmes accusent le chanteur français Patrick Bruel de violences sexuelles, selon le journal Mediapart.
Cela porte à une trentaine le nombre de dénonciations alléguant des faits similaires en seulement quelques mois.
Écoutez le chroniqueur Philippe Léger, présentement à Paris, discuter samedi avec l’animateur Denis Lévesque du chanteur, qui fait l’objet de trois enquêtes judiciaires pour des accusations des tentatives de viol et d'agressions sexuelles.
«Il n'y a pas de condamnation ni de décision de la justice présentement. Donc, Patrick Bruel a encore une présomption d'innocence. Mais à travers ces affaires médiatiques, et ces enquêtes judiciaires, c'est une icône française qui est en train de tomber. Et plus que ça, Patrick Bruel a une tournée qui commence bientôt. Donc comment va-t-il pouvoir effectuer cette tournée-là dans le contexte actuel ?»
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