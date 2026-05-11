Prélude d'une nouvelle campagne

Frédéric Labelle revient sur le coup de marketing audacieux des restaurants Lafleur.

Après avoir annoncé le «décès» de Lucie, leur égérie fictive, la chaîne a suscité une vive émotion et même de la colère chez les internautes qui croyaient à la mort réelle de la comédienne Francine Poirier.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, lundi à Lagacé le matin.

En réalité, ce simulacre visait à lancer une téléréalité sur les réseaux sociaux pour recruter le prochain visage de la marque.

La comédienne Francine Poirier, bien vivante, agira d'ailleurs comme juge pour passer le flambeau à son successeur.