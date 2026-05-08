Moyen-Orient

Malgré les affirmations de Washington, l'Iran conserverait la grande majorité de ses capacités balistiques, incluant des lanceurs mobiles et des réserves de missiles dissimulées sous des montagnes.

Téhéran renforce son arsenal avec l'acquisition de 5 000 drones russes équipés de fibre optique, une technologie indétectable par le brouillage électronique.

Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.