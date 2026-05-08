Moyen-Orient

Malgré les affirmations de Washington, l'Iran conserverait la grande majorité de ses capacités balistiques, incluant des lanceurs mobiles et des réserves de missiles dissimulées sous des montagnes.
Téhéran renforce son arsenal avec l'acquisition de 5 000 drones russes équipés de fibre optique, une technologie indétectable par le brouillage électronique.
Écoutez la chronique sur les affaires internationales de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.
«Les Iraniens auraient réussi à rouvrir ces entrées de réserves souterraines [...] ils auraient même recommencé, sous ces montagnes, l’assemblage de nouveaux missiles.»
Autre sujet abordé:
- La Dre Johanne Liu dénonce l'escalade de la violence contre les hôpitaux: elle déplore l'impunité persistante des armées institutionnelles, dont celle d'Israël, responsable de la majorité des frappes contre les soignants et les journalistes.
«En 2025, il y a eu deux fois plus de journalistes tués en un an dans le monde que durant les six ans de la Deuxième Guerre mondiale.»