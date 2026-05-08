Parmi les quatre villes choisies

Montréal fait partie des quatre villes qui accueilleront des épreuves de qualification olympique en vue des Jeux d’été de 2028 à Los Angeles.
Le flag football, le volleyball de plage, le BMX freestyle, le basketball à trois contre trois, l’escalade sportive et la planche à roulettes font partie des épreuves qui pourraient se tenir dans la métropole.
Écoutez Jean-Luc Brassard, ancien skieur acrobatique et champion olympique, en discuter vendredi au micro des animateurs Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«C’est certainement un honneur. Ce sont de nouveaux sports. Peut-être que les puristes vont dire qu’on aurait aimé avoir tout le chapelet des épreuves d’athlétisme, mais ça prend des installations, des pistes dernier cri, le gazon nécessaire, etc. Et ça, ça coûte très, très cher [...] On va avoir vraiment la crème de la crème, et ça risque d’être un événement très accessible si, évidemment, les billets sont abordables.»