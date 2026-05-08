Parmi les quatre villes choisies

Montréal fait partie des quatre villes qui accueilleront des épreuves de qualification olympique en vue des Jeux d’été de 2028 à Los Angeles.

Le flag football, le volleyball de plage, le BMX freestyle, le basketball à trois contre trois, l’escalade sportive et la planche à roulettes font partie des épreuves qui pourraient se tenir dans la métropole.

Écoutez Jean-Luc Brassard, ancien skieur acrobatique et champion olympique, en discuter vendredi au micro des animateurs Catherine Brisson et Luc Ferrandez.