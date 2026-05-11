Le système de santé retient son souffle

Le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) «va bien», mais les travailleurs de la santé «restent prudents», explique la PDG du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal.

Adélaïde De Melo se réjouit du fait que jusqu'à maintenant, le projet pilote qui a cours dans son CIUSSS apporte de vrais gains au personnel.

Elle dit surveiller de près le fonctionnement du DSN cette semaine, moment lors duquel l'achalandage dans les blocs opératoires est généralement plus important que la fin de semaine.

Écoutez Adélaïde De Melo, PDG du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal, aborder le tout, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.