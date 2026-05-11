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Le système de santé retient son souffle

Lancement du DSN: «Ça va bien, mais on reste prudents»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 mai 2026 08:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Lancement du DSN: «Ça va bien, mais on reste prudents»
Le DSN permettra au système de la santé de cesser l'utilisation du papier et des télécopieurs. / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) «va bien», mais les travailleurs de la santé «restent prudents», explique la PDG du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal.

Adélaïde De Melo se réjouit du fait que jusqu'à maintenant, le projet pilote qui a cours dans son CIUSSS apporte de vrais gains au personnel.

Elle dit surveiller de près le fonctionnement du DSN cette semaine, moment lors duquel l'achalandage dans les blocs opératoires est généralement plus important que la fin de semaine.

Écoutez Adélaïde De Melo, PDG du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal, aborder le tout, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.

«On surveille de près certains éléments, tout le volet des premiers quarts de travail pour nos cliniciens, pour nos médecins [...] Pour nous, c'est important que les équipes puissent s'approprier le système, mais en offrant les services. Pour nous, ça va bien.»

Adélaïde De Melo

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