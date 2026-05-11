Le cabaret Chez Bozo, une boîte à chansons mythique de la rue Crescent à Montréal, a rouvert lundi après être tombée dans l’oubli pendant 65 ans.
Écoutez Biz partager sa réflexion sur la réouverture de ce lieu empreint d’histoire lors de sa chronique lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Laisser une trace significative, c’est l’ambition de tout un chacun. Son empreinte, on peut la prendre au poste de police, la laisser temporairement dans la neige ou l’imprimer durablement sur un mur pour dire qui l’on est, individuellement et collectivement. La réouverture du cabaret Chez Bozo, c’est une belle histoire. Parce qu’il n’y a pas qu’au Centre Bell que l’on peut se passer le flambeau. Les Bozo d’aujourd’hui se réclament de ceux d’hier, incarnant ainsi un Québec à la mémoire longue et toujours en marche. »