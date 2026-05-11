Réouverture du cabaret Chez Bozo

Le cabaret Chez Bozo, une boîte à chansons mythique de la rue Crescent à Montréal, a rouvert lundi après être tombée dans l’oubli pendant 65 ans.

Écoutez Biz partager sa réflexion sur la réouverture de ce lieu empreint d’histoire lors de sa chronique lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.