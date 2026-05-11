 Aller au contenu
Implantation du projet

DSN: «C'est au niveau des ressources humaines qu'on aura une courbe en J»

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 mai 2026 15:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
DSN: «C'est au niveau des ressources humaines qu'on aura une courbe en J»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Quelques problèmes sont survenus, lundi, lorsque l’implantation du Dossier de santé numérique (DSN) se poursuivait dans deux régions du Québec.

S’il ne s’agit pas de véritables désastres, une panne généralisée, possiblement causée par un problème de bande passante, a duré environ une heure ce matin.

Des retards allant jusqu’à trois heures sont également survenus dans l’administration de médicaments à l’Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, selon La Presse.

Écoutez Grégoire Bernèche, président de l’Association des radiologistes du Québec, faire état de la situation lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Je veux garder un ton optimiste et réaliste. Je pense qu’il y a deux moments charnières dans ce projet. Le premier, celui que nous vivons depuis 48 heures : l’implantation informatique. Il y a eu quelques bogues, mais nous sommes devant un système fonctionnel. Cela dit, il reste toute la dimension des ressources humaines. Je ne suis pas catastrophiste non plus à cet égard, mais c’est là où l’on observera une courbe en J: une baisse de productivité, des gens qui s’adaptent, puis, on l’espère, une amélioration de l’efficience dans l’ensemble du système de santé grâce à ce logiciel.»

Grégoire Bernèche

Vous aimerez aussi

«On ne construit pas des immeubles, on construit des quartiers»
Lagacé le matin
«On ne construit pas des immeubles, on construit des quartiers»
0:00
7:15
Faut-il s'inquiéter du hantavirus?
Le Québec maintenant
Faut-il s'inquiéter du hantavirus?
0:00
6:24
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une action collective a été déposée contre Amazon au Québec
Rattrapage
Renseignements personnels
Une action collective a été déposée contre Amazon au Québec
Le Québec fait les frais de la guerre tarifaire et de celle au Moyen-Orient
Rattrapage
91 000 emplois perdus en 2026
Le Québec fait les frais de la guerre tarifaire et de celle au Moyen-Orient
Un cessez-le-feu sous respirateur artificiel
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Un cessez-le-feu sous respirateur artificiel
«Le projet de loi, Mark Carney ne va pas le défendre» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Confisquer les actifs de l’État russe
«Le projet de loi, Mark Carney ne va pas le défendre» -Dimitri Soudas
PSPP critique les "peines bonbons": «Politiquement, il est à la bonne place»
Rattrapage
Le chef du PQ veut renforcer le système de justice
PSPP critique les "peines bonbons": «Politiquement, il est à la bonne place»
Faut-il s'inquiéter du hantavirus?
Rattrapage
Virus qui s'est répandu sur le bateau MV Hondius
Faut-il s'inquiéter du hantavirus?
«Je ne suis pas dans l'amertume, ou dans la frustration» -France D'Amour
Rattrapage
Nouvel album, Symbiose
«Je ne suis pas dans l'amertume, ou dans la frustration» -France D'Amour
«Il n'y a pas juste au Centre Bell qu'on peut se passer le flambeau» -Biz
Rattrapage
Réouverture du cabaret Chez Bozo
«Il n'y a pas juste au Centre Bell qu'on peut se passer le flambeau» -Biz
Demeurer locataire ou devenir propriétaire?
Rattrapage
Enrichissement
Demeurer locataire ou devenir propriétaire?
Un but entièrement québécois pour les Canadiens en séries
Rattrapage
Canadiens-Sabres
Un but entièrement québécois pour les Canadiens en séries
Clément Jacques et Patrick Norman: un duo country intergénérationnel
Rattrapage
Musique
Clément Jacques et Patrick Norman: un duo country intergénérationnel
«L’Iran risque d’être même mieux positionné qu’avant la guerre»
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
«L’Iran risque d’être même mieux positionné qu’avant la guerre»
«C'était complètement fou, la frénésie totale» -Michel Lacroix
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
«C'était complètement fou, la frénésie totale» -Michel Lacroix
Indépendance de l’Alberta: la viabilité d’une pétition remise en question
Rattrapage
Ingérence russe au Canada?
Indépendance de l’Alberta: la viabilité d’une pétition remise en question