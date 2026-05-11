Implantation du projet

Quelques problèmes sont survenus, lundi, lorsque l’implantation du Dossier de santé numérique (DSN) se poursuivait dans deux régions du Québec.

S’il ne s’agit pas de véritables désastres, une panne généralisée, possiblement causée par un problème de bande passante, a duré environ une heure ce matin.

Des retards allant jusqu’à trois heures sont également survenus dans l’administration de médicaments à l’Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, selon La Presse.

Écoutez Grégoire Bernèche, président de l’Association des radiologistes du Québec, faire état de la situation lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.