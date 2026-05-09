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Le dixième féminicide de l'année cette semaine

«Je ne sais pas quand on va arrêter de leur donner des chances!»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 mai 2026 08:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nicole Gibeault
Nicole Gibeault
«Je ne sais pas quand on va arrêter de leur donner des chances!»
Nicole Gibeault / Cogeco Média

Le dixième féminicide de l’année est survenu cette semaine à Gatineau, ce qui illustre l’urgence d’agir en matière de violence faite aux femmes.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault se pencher sur cette situation préoccupante et souligner quelques points clés qui permettraient d’améliorer la situation.

Elle discute notamment des bris de conditions entourant les bracelets anti-rapprochement.

«Malheureusement, on voit encore plein de bris de conditions, et à répétition, on leur donne une chance. Je ne sais pas quand on va arrêter de leur donner des chances! Mais c'est inconcevable.»

icole Gibeault

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