Le dixième féminicide de l'année cette semaine

Le dixième féminicide de l’année est survenu cette semaine à Gatineau, ce qui illustre l’urgence d’agir en matière de violence faite aux femmes.
Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault se pencher sur cette situation préoccupante et souligner quelques points clés qui permettraient d’améliorer la situation.
Elle discute notamment des bris de conditions entourant les bracelets anti-rapprochement.
«Malheureusement, on voit encore plein de bris de conditions, et à répétition, on leur donne une chance. Je ne sais pas quand on va arrêter de leur donner des chances! Mais c'est inconcevable.»