Le dixième féminicide de l'année cette semaine

Le dixième féminicide de l’année est survenu cette semaine à Gatineau, ce qui illustre l’urgence d’agir en matière de violence faite aux femmes.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault se pencher sur cette situation préoccupante et souligner quelques points clés qui permettraient d’améliorer la situation.

Elle discute notamment des bris de conditions entourant les bracelets anti-rapprochement.