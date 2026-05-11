Le Centre Bell a vibré comme rarement auparavant, dimanche soir, lors du troisième match de la série face aux Sabres.

Michel Lacroix, l'annonceur maison emblématique des Canadiens de Montréal, compare cette effervescence à celle de 2010 dans ce qu'on avait appelé le «Printemps Halak».

Selon lui, l'énergie déployée par les 22 000 partisans dès la période d'échauffement a créé une atmosphère extraordinaire.

Écoutez Michel Lacroix faire le point, lundi, au Québec maintenant.