Cas d’hantavirus sur le navire MV Hondius

Plusieurs passagers à bord du navire de croisière MV Hondius, où plusieurs cas d’hantavirus ont été détectés, ont pu débarquer sur l’île de Tenerife, dans les Canaries, afin que des avions nolisés les ramènent dans leurs pays respectifs.
Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet, journaliste indépendant à Madrid, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«C’est une opération assez inédite et spectaculaire. Ce qui est particulier, c’est que le bateau n’a pas accosté directement au port, mais qu’il est resté à plusieurs centaines de mètres pour des raisons de sécurité. C’était une des demandes des îles Canaries. Depuis ce matin, de petits bateaux font la navette entre le paquebot et le port pour ramener les passagers et certains membres d’équipage. L’évacuation se fait pays par pays. Par la suite, les passagers sont conduits en autobus spécial pour rejoindre l’aéroport.»