Cas d’hantavirus sur le navire MV Hondius

Plusieurs passagers à bord du navire de croisière MV Hondius, où plusieurs cas d’hantavirus ont été détectés, ont pu débarquer sur l’île de Tenerife, dans les Canaries, afin que des avions nolisés les ramènent dans leurs pays respectifs.

Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet, journaliste indépendant à Madrid, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.