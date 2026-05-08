Patrick Bruel: près de 30 femmes dénoncent des agressions sexuelles

Quinze nouveaux témoignages de femmes s'ajoutent pour dénoncer les comportements de Patrick Bruel.

La précédente enquête de Mediapart avait présenté les histoires de 8 femmes alléguant avoir été victimes de violence sexuelle par le chanteur et acteur français.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en mars, après qu'une plainte ait été déposée pour tentative de viol et agression sexuelle.

Une enquête a aussi été ouverte en Belgique.

En seulement un mois, ce sont près de 30 femmes qui ont accusé le chanteur d'agressions sexuelles qui seraient survenues ces dernières années.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.