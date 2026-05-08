 Aller au contenu
Hit Me Hard and Soft

La tournée de Billie Eilish sous l’œil de James Cameron

par 98.5

0:00
10:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 mai 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

La tournée de Billie Eilish sous l’œil de James Cameron
Henry Arnaud / Cogeco Média

La chanteuse Billie Eilish présente un documentaire immersif en 3D qui retrace les moments forts de sa tournée et fait vivre son concert.

Le film, disponible au cinéma cette semaine, a été produit et réalisé par nul autre que James Cameron.

Rappelons que la chanteuse avait débuté sa tournée mondiale Hit Me Hard and Soft au Centre Vidéotron de Québec.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud mettre la table pour la présentation de ce documentaire, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.

Vous aimerez aussi

«On sent qu'elle a eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là»
Le Québec maintenant
«On sent qu'elle a eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là»
0:00
8:42
Céline Dion lance le «Dansons Challenge» sur Instagram
Le Québec maintenant
Céline Dion lance le «Dansons Challenge» sur Instagram
0:00
6:38
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Indépendance de l’Alberta: la viabilité d’une pétition remise en question
Rattrapage
Ingérence russe au Canada?
Indépendance de l’Alberta: la viabilité d’une pétition remise en question
Des fleuristes créatifs pour limiter les augmentations de prix des bouquets
Rattrapage
Fête des mères
Des fleuristes créatifs pour limiter les augmentations de prix des bouquets
Un nouveau pipeline pour calmer la ferveur séparatiste albertaine?
Rattrapage
Rencontre Mark Carney et Danielle Smith
Un nouveau pipeline pour calmer la ferveur séparatiste albertaine?
Futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges: «On est en manque criant de ressources»
Rattrapage
Projet d'environ 2,6 milliards de dollars
Futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges: «On est en manque criant de ressources»
«Tant que le Canadien n'a pas perdu à domicile, on n'est pas dans le trouble»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Sabres
«Tant que le Canadien n'a pas perdu à domicile, on n'est pas dans le trouble»
Fermetures et pertes d'emplois: les tarifs font encore mal à nos entreprises
Rattrapage
Situation inquiétante
Fermetures et pertes d'emplois: les tarifs font encore mal à nos entreprises
«On sent qu'elle a eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là»
Rattrapage
Symbiose: 15e album de France d'Amour
«On sent qu'elle a eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là»
22 millions pour les soins à domicile à la veille de la mise en place du DSN
Rattrapage
Santé
22 millions pour les soins à domicile à la veille de la mise en place du DSN
Matchs importants: quelles sont les superstitions des joueurs de hockey?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Deuxième match Sabres-Buffalo
Matchs importants: quelles sont les superstitions des joueurs de hockey?
Les rabais de la semaine avec Sarah Boily-Brodeur
Rattrapage
Épicerie
Les rabais de la semaine avec Sarah Boily-Brodeur
Boomers, X et milléniaux pas tous égaux pour l'accès à la propriété
Rattrapage
Propriété
Boomers, X et milléniaux pas tous égaux pour l'accès à la propriété
Le directeur du FBI encore une fois dans l'embarras
Rattrapage
Politique américaine
Le directeur du FBI encore une fois dans l'embarras
Comment le Parti conservateur du Canada peut-il se positionner?
Rattrapage
Les libéraux désormais majoritaires
Comment le Parti conservateur du Canada peut-il se positionner?
19 milliards $ en contrats pour Airbus: le «coup de circuit» de la semaine
Rattrapage
AirAsia aide l'industrie québécoise
19 milliards $ en contrats pour Airbus: le «coup de circuit» de la semaine