La chanteuse Billie Eilish présente un documentaire immersif en 3D qui retrace les moments forts de sa tournée et fait vivre son concert.

Le film, disponible au cinéma cette semaine, a été produit et réalisé par nul autre que James Cameron.

Rappelons que la chanteuse avait débuté sa tournée mondiale Hit Me Hard and Soft au Centre Vidéotron de Québec.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud mettre la table pour la présentation de ce documentaire, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.