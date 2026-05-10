Plusieurs pays interdisent cette pratique

L’Autriche, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont interdit de faire bouillir les homards alors qu’ils sont encore conscients, et le Royaume-Uni interdira cette pratique d’ici 2030.

Ces décisions sont justifiées par des études scientifiques selon lesquelles ces animaux souffriraient énormément avant de mourir ébouillantés. Mais comment s’assurer de faire respecter cette loi? Et protège-t-on suffisamment les animaux au Canada?

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se pencher sur ce sujet qui soulève plusieurs questions, dimanche, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.