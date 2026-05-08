La mairesse l'invite à soumissionner

L'engagement bénévole de «Monsieur Nid-de-poule», qui colmate les trous des rues de Montréal à ses frais et à coup de dons, est devenu le symbole de la frustration des citoyens face à l'état de la chaussée.
Bien que la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, salue cet engagement citoyen, elle l'invite fermement à «soumissionner» pour obtenir un contrat en bonne et due forme, afin de respecter les règles de sécurité et les normes de la Ville.
Écoutez la mairesse Soraya Martinez Ferrada faire le point sur ce dossier, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Je salue son engagement, il est devenu un peu le symbole de la frustration des citoyens. C'est ça que les gens apprécient de lui [...] Je lui ai parlé hier et je lui ai dit: "Ben écoute, soumissionne". Je pense que c'est la bonne chose à faire...»
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