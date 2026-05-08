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La mairesse l'invite à soumissionner

Monsieur Nid-de-poule: «Le symbole de la frustration des citoyens»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 08:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Monsieur Nid-de-poule: «Le symbole de la frustration des citoyens»
Soraya Martinez Ferrada / Cogeco Média

L'engagement bénévole de «Monsieur Nid-de-poule», qui colmate les trous des rues de Montréal à ses frais et à coup de dons, est devenu le symbole de la frustration des citoyens face à l'état de la chaussée. 

Bien que la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, salue cet engagement citoyen, elle l'invite fermement à «soumissionner» pour obtenir un contrat en bonne et due forme, afin de respecter les règles de sécurité et les normes de la Ville.

Écoutez la mairesse Soraya Martinez Ferrada faire le point sur ce dossier, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Je salue son engagement, il est devenu un peu le symbole de la frustration des citoyens. C'est ça que les gens apprécient de lui [...] Je lui ai parlé hier et je lui ai dit: "Ben écoute, soumissionne". Je pense que c'est la bonne chose à faire...»

Soraya Martinez Ferrada

Autres sujets abordés

  • La nécessité pour le gouvernement provincial d'investir davantage dans le maintien des routes;
  • Le projet «La Maison du coin» qui créera 42 logements de transition pour les personnes en situation d'itinérance;
  • Le litige avec les centres de services scolaires qui menace la tenue de la dernière semaine des camps de jour en août.

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