Pour souligner la fête des Mères, Olivia Lévy, journaliste à La Presse, a discuté avec les mamans du blogue Ex-parfaite maman cinglante afin de faire le point sur ce que représente le fait d’être mère en 2026.
Écoutez Olivia Lévy discuter de ce qu’elle retient de ses échanges avec ces mamans surchargées, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les mères aujourd’hui sont très souvent surchargées. Les femmes ont intégré pleinement le marché du travail il y a environ 50 à 60 ans, ce qui est réjouissant, mais elles se retrouvent avec une double tâche. Même s’il y a eu du progrès, ce qui ressort, c’est que la charge mentale repose encore très largement sur les épaules des femmes. Et ce ne sont pas seulement les tâches domestiques, comme préparer les repas et faire l’épicerie ou le ménage. C’est vraiment tout ce qui est invisible, c’est-à-dire anticiper, planifier, se rappeler, tout organiser et gérer.»