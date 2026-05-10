Pour souligner la fête des Mères, Olivia Lévy, journaliste à La Presse, a discuté avec les mamans du blogue Ex-parfaite maman cinglante afin de faire le point sur ce que représente le fait d’être mère en 2026.

Écoutez Olivia Lévy discuter de ce qu’elle retient de ses échanges avec ces mamans surchargées, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.