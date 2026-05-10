Perry Clinton au Québec pour voir le CH en séries

Le créateur de contenu australien Perry Clinton, grand fan des Canadiens de Montréal depuis que sa copine québécoise lui a inculqué la fièvre des séries, a été invité par Air Canada à un séjour au pays pour profiter pleinement de cet aspect de la culture québécoise.

Son arrivée a également attiré l’attention des Canadiens de Montréal, qui lui ont offert des billets pour assister au match au Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter avec l’animateur Denis Lévesque de la joie du jeune homme, qui assistera au match de dimanche soir.