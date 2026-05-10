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Perry Clinton au Québec pour voir le CH en séries

«C’était comme un rêve qui se réalisait; on entendait le sourire dans sa voix»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 mai 2026 07:59

Avec

Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«C’était comme un rêve qui se réalisait; on entendait le sourire dans sa voix»
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le créateur de contenu australien Perry Clinton, grand fan des Canadiens de Montréal depuis que sa copine québécoise lui a inculqué la fièvre des séries, a été invité par Air Canada à un séjour au pays pour profiter pleinement de cet aspect de la culture québécoise.

Son arrivée a également attiré l’attention des Canadiens de Montréal, qui lui ont offert des billets pour assister au match au Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter avec l’animateur Denis Lévesque de la joie du jeune homme, qui assistera au match de dimanche soir.

«Il est au Québec depuis la fin de la semaine dernière. Il a partagé des images, et lorsqu’il est sorti de l’avion, c’était presque comme un rêve qui se réalisait. On pouvait entendre le sourire dans la voix de ce gars-là. C’est incroyable, cette histoire-là. Il a les yeux étincelants, et c’est touchant de voir à quel point les Québécois sont fiers de voir un gars venu d’ailleurs s’intéresser autant à la culture québécoise.»

Frédéric Labelle

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