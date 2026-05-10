3e match Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal feront face aux Sabres de Buffalo dimanche soir, pour une troisième rencontre dans le cadre de ce deuxième tour des séries éliminatoires.
Écoutez le chroniqueur Jean‑François Baril mettre la table pour cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l’actualité sportive.
«Je pense que ce soir, on va assister au véritable début de la série, parce que je n’ai pas trouvé que les deux premiers matchs étaient des matchs de séries. Là, ils vont venir nous attaquer et commencer à jouer plus serré contre nous. Et le Canadiens de Montréal s’est ajusté de cette façon entre le premier et le deuxième match. Je pense qu’on va resserrer le jeu, puis que ça va commencer à ressembler davantage à la série entre le Canadien et le Tampa Bay Lightning.»