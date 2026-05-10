Repas abordables livrés à domicile

La Semaine québécoise des popotes roulantes débute ce dimanche sous le thème « Les popotes roulantes : livrer l’essentiel depuis 60 ans ».
Il s’agit d’un service qui offre, de façon régulière et abordable, des repas sains et nutritifs à des personnes âgées ou en perte d’autonomie.
Écoutez Denis Bouchard, auteur, acteur, metteur en scène et porte-parole de la Semaine québécoise des popotes roulantes, en discuter samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Ce service permet à 160 000 aînés de rester à la maison. Des repas leur sont livrés et ils peuvent compter sur une armée de 20 000 bénévoles. Comme filet social, c’est une solution importante : au lieu d’être hébergés dans des CHSLD, les aînés veulent principalement rester chez eux. Souvent, plusieurs personnes sont seules et cette visite est parfois le seul contact humain qu’elles ont dans leur journée.»