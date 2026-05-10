Repas abordables livrés à domicile

La Semaine québécoise des popotes roulantes débute ce dimanche sous le thème « Les popotes roulantes : livrer l’essentiel depuis 60 ans ».

Il s’agit d’un service qui offre, de façon régulière et abordable, des repas sains et nutritifs à des personnes âgées ou en perte d’autonomie.

Écoutez Denis Bouchard, auteur, acteur, metteur en scène et porte-parole de la Semaine québécoise des popotes roulantes, en discuter samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.