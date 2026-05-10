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Opération est supervisée par des équipes de l'OMS

Hantavirus : plusieurs passagers du MV Hondius sont débarqués aux îles Canaries

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 mai 2026 07:22

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Hantavirus : plusieurs passagers du MV Hondius sont débarqués aux îles Canaries
Plusieurs passagers à bord du navire de croisière MV Hondius, où plusieurs cas d’hantavirus ont été détectés, ont pu débarquer sur l’île de Tenerife, dans les Canaries, afin que des avions nolisés les ramènent dans leurs pays respectifs. / Manu Fernandez / The Associated Press

Plusieurs passagers à bord du navire de croisière MV Hondius, où plusieurs cas d’hantavirus ont été détectés, ont pu débarquer sur l’île de Tenerife, dans les Canaries, afin que des avions nolisés les ramènent dans leurs pays respectifs.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand aborder le sujet dimanche, lors de sa revue de presse à l’émission Signé Lévesque.

«Ça se fait à bord de petits zodiacs et les passagers débarquent quelques-uns à la fois. Tout le monde a été évalué sur le bateau avant d’être finalement évacué du navire. L’opération est supervisée par des équipes de l’Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l’OMS est même sur place. Le bilan fait état de six à huit cas suspects, de six cas confirmés et, tout de même, de trois décès.»

Caroline Bertrand

Autres sujets abordés : 

  • Yves Boisvert, dans La Presse : le mouvement MAGA serait en train de mourir, selon Steve Schmidt
  • Ouverture du DSN: pas d'enjeux majeurs

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