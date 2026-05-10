Opération est supervisée par des équipes de l'OMS

Plusieurs passagers à bord du navire de croisière MV Hondius, où plusieurs cas d’hantavirus ont été détectés, ont pu débarquer sur l’île de Tenerife, dans les Canaries, afin que des avions nolisés les ramènent dans leurs pays respectifs.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand aborder le sujet dimanche, lors de sa revue de presse à l’émission Signé Lévesque.