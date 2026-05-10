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Tour des régions

Le restaurant Les Mal-Aimés reçoit une étoile verte pour son concept unique

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 mai 2026 09:25

Avec

Steve Roy
Steve Roy
Alexis Samson
Alexis Samson

et autres

Le restaurant Les Mal-Aimés reçoit une étoile verte pour son concept unique
Steve Roy / Cogeco Média

Ln restaurant Les Mal-Aimés, situé à Cookshire-Eaton dans les Cantons-de-l’Est, s’est vu décerner une Étoile verte, que le guide Guide Michelin accorde aux nouveaux concepts innovants ou engagés dans une approche durable et écoresponsable.

Écoutez Steve Roy, animateur du 107,7, discuter de ce restaurant qui sert des plats dont les ingrédients sont à 60 % cultivés directement sur place, dimanche, lors du Tour des régions au micro de Denis Lévesque.

Autre sujet abordé: 

  • Un restaurant de la Mauricie voit ses réservations exploser après son étoile Michelin

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