Ln restaurant Les Mal-Aimés, situé à Cookshire-Eaton dans les Cantons-de-l’Est, s’est vu décerner une Étoile verte, que le guide Guide Michelin accorde aux nouveaux concepts innovants ou engagés dans une approche durable et écoresponsable.

Écoutez Steve Roy, animateur du 107,7, discuter de ce restaurant qui sert des plats dont les ingrédients sont à 60 % cultivés directement sur place, dimanche, lors du Tour des régions au micro de Denis Lévesque.

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