Symbiose: 15e album de France d'Amour

La chanteuse France d'Amour a dévoilé à tout juste dévoilé son nouvel album France D’Amour, son 15ᵉ album en 35 ans de carrière.
Écoutez Catherine Beauchamp discuter de l'artiste et de son album, vendredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«France d'Amour, c'est une routière, c'est une femme qui a réussi à laisser sa marque au travers du temps. Ça n'a jamais été une saveur du mois. Elle a écrit des chansons qui ont marqué l'imaginaire, qu'on chante encore au karaoké. Et là, elle arrive avec cet album qui passe dans différentes directions. Il n'y a pas une chanson qui est pareille à une autre. On sent aussi qu'elle a eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là.»