La chanteuse France D’Amour a récemment dévoilé Symbiose, son 15ᵉ album en 35 ans de carrière, qui mêle rock, ballades et jazz.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter dimanche, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«On n’a pas l’impression qu’elle va dans tous les sens. Je trouve que le titre, c’est exactement ça : elle fait symbiose avec la musique, elle fait symbiose avec toutes les personnes avec qui elle travaille sur cet album. En écoutant l’album, vous allez vous dire : France D’Amour est intemporelle.»