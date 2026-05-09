Anxiété et autres troubles

La semaine de la santé mentale, qui se poursuit partout au Canada jusqu’à dimanche, représente l’occasion de souligner l’importance de parler de santé mentale, autant chez les adultes que chez les jeunes.

Ces derniers, effectivement, semblent de plus en plus affectés par l’anxiété. Cette réalité est toutefois de plus en plus mise de l’avant, notamment grâce à des initiatives comme le Conseil de développement et de recommandation en santé mentale jeunesse du Québec, créé par un jeune homme de 19 ans.

Écoutez Steven Bilodeau, président du Conseil de développement et de recommandation en santé mentale jeunesse du Québec, discuter de ses objectifs, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.