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Anxiété et autres troubles

Santé mentale des jeunes: «Il y a un manque d’information et de formation»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 mai 2026 09:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Santé mentale des jeunes: «Il y a un manque d’information et de formation»
La semaine de la santé mentale, qui se poursuit partout au Canada jusqu’à dimanche, représente l’occasion de souligner l’importance de parler de santé mentale, autant chez les adultes que chez les jeunes. / DimaBerlin / Adobe Strock

La semaine de la santé mentale, qui se poursuit partout au Canada jusqu’à dimanche, représente l’occasion de souligner l’importance de parler de santé mentale, autant chez les adultes que chez les jeunes.

Ces derniers, effectivement, semblent de plus en plus affectés par l’anxiété. Cette réalité est toutefois de plus en plus mise de l’avant, notamment grâce à des initiatives comme le Conseil de développement et de recommandation en santé mentale jeunesse du Québec, créé par un jeune homme de 19 ans.

Écoutez Steven Bilodeau, président du Conseil de développement et de recommandation en santé mentale jeunesse du Québec, discuter de ses objectifs, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Avec le conseil que j’ai créé, la mission que je me suis donnée, c’est de partir de mon expérience et de greffer à ça des gens qui travaillent dans les organismes communautaires, dans les écoles et dans le réseau de la santé, donc des gens sur le terrain. L’idée, c’était de valider si les problèmes que j’avais identifiés dans la société étaient bien des problèmes et de voir comment on peut trouver des solutions. Et donc, on a travaillé très fort pour développer quinze recommandations. Par exemple, il y a un manque d’information et de formation aussi. Donc, on souhaite que les enseignants soient davantage formés, et on le sait.»

Steven Bilodeau

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