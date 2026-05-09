Marionnette de Jean Boulet décapitée

Le ministre du Travail Jean Boulet a porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite d’une manifestation au cours de laquelle une marionnette à son effigie a été décapitée.

Cette mise en scène assez violente soulève plusieurs questions concernant la liberté d’expression et les limites qui l’entourent.

Écoutez le docteur en droit Frédéric Bérard aborder le sujet samedi, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.