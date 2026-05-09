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Chronique société

Camps de nudistes: «Pour certains enfants, c’est un vrai cauchemar»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 mai 2026 10:03

Avec

Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Camps de nudistes: «Pour certains enfants, c’est un vrai cauchemar»
Ingrid Falaise / Cogeco Média

En Ontario, un juge a interdit temporairement à une fillette de onze ans de fréquenter des camps naturistes, sa fréquentation de ces lieux avec sa mère et ses grands-parents la rendant mal à l’aise.

Faut-il officiellement interdire aux enfants l’accès à ces endroits?

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise se pencher sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Ce qui me dérange, c’est que je me suis rendu compte qu’il y a là-dedans des enfants, des préados et des ados. Pour certains enfants, c’est un vrai cauchemar. Et là, l’été est à nos portes, ça s’en vient, et il y a des enfants qui vont être obligés de se déshabiller devant plein de monde, et ce n’est pas balisé. Au Québec, il n’y a pas de réglementation.»

Ingrid Falaise

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