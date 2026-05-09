Chronique société

En Ontario, un juge a interdit temporairement à une fillette de onze ans de fréquenter des camps naturistes, sa fréquentation de ces lieux avec sa mère et ses grands-parents la rendant mal à l’aise.

Faut-il officiellement interdire aux enfants l’accès à ces endroits?

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise se pencher sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.