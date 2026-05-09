Canadiens 5 - Sabres 1

Les Canadiens de Montréal ont égalisé la série face aux Sabres de Buffalo vendredi grâce à une victoire convaincante de 5 à 1 lors du deuxième affrontement entre les deux équipes, du côté de Buffalo.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque à l’émission Signé Lévesque.
«Pour moi, ça a été un copié-collé du premier match, mais à l’envers. Dès le départ, les Sabres de Buffalo ont commis des erreurs et les Canadiens de Montréal ont pris les devants 2 à 0. Contre le Lightning, c’était une série serrée. Contre les Sabres, c’est plus ouvert et il faut profiter de nos occasions. C’est ce que les Canadiens ont fait hier.»