Canadiens 5 - Sabres 1

Les Canadiens de Montréal ont égalisé la série face aux Sabres de Buffalo vendredi grâce à une victoire convaincante de 5 à 1 lors du deuxième affrontement entre les deux équipes, du côté de Buffalo.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque à l’émission Signé Lévesque.